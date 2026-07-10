Σε νέα δημόσια παρέμβαση προχώρησε ο Παύλος Πολάκης, καλώντας τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να παραστούν κανονικά στη συνεδρίαση που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10:30, παρά την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος ότι η διαδικασία αναβάλλεται.

Με ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής βασίζεται στις υπογραφές 75 μελών και κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να αγνοήσουν τα μηνύματα περί αναβολής.

«Όλοι αύριο στο ξενοδοχείο Wyndham στις 10.30, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που συγκλήθηκε από τις 75 υπογραφές μελών της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος δεν διαθέτει αρμοδιότητα να αποφασίσει την αναβολή της συνεδρίασης, αποδίδοντας πολιτικά κίνητρα στις σχετικές κινήσεις και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει την πορεία του.

Δύο διαφορετικές γραμμές στο εσωτερικό του κόμματος

Η νέα τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη αναδεικνύει το βάθος της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην Κουμουνδούρου μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία.

Από τη μία πλευρά, η επίσημη θέση της ηγεσίας του κόμματος είναι ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου αναβάλλεται, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες για την εκλογή νέας ηγεσίας.

Από την άλλη, στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς υποστηρίζουν ότι η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί κανονικά, επικαλούμενοι τη συγκέντρωση των απαιτούμενων υπογραφών των μελών και τη σχετική ερμηνεία των κομματικών διαδικασιών.

Η επίσημη θέση της Κουμουνδούρου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την παραίτηση του προέδρου προτεραιότητα αποτελεί η έναρξη της διαδικασίας εκλογής νέας ηγεσίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με αντικείμενο τον καθορισμό των επόμενων βημάτων, ενώ η εισήγηση της αναπληρώτριας γραμματέως προβλέπει τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής στις 18 Ιουλίου.