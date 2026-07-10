Σκληρό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση δεν πρόκειται να λήξει με παράδοση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο Γαλιμπάφ τόνισε ότι ο τερματισμός του πολέμου αποτελεί προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα, ξεκαθάρισε όμως ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί λύση που θα ισοδυναμεί με υποταγή.

«Το να τεθεί τέλος στον πόλεμο είναι προτεραιότητα για τις χώρες του κόσμου, αλλά όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η αναμέτρηση δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν», δήλωσε.

Νέα ένταση στον Κόλπο

Η δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου έρχεται σε μια περίοδο αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Κόλπο.

Η Τεχεράνη επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι παραμένει ανοιχτή σε πολιτική λύση, αλλά όχι υπό όρους που θα εμφανίζουν το Ιράν ως ηττημένη πλευρά.

Το μήνυμα Γαλιμπάφ κινείται στην ίδια γραμμή με τη σκληρή ρητορική που υιοθετεί η ιρανική ηγεσία τις τελευταίες ημέρες, καθώς η στρατιωτική ένταση συνοδεύεται από πιέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών.

Παρέμβαση από Αίγυπτο και Κατάρ

Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος και το Κατάρ καλούν τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Καταριανό ομόλογό του, Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι.

Οι δύο υπουργοί προέτρεψαν «όλες τις πλευρές να επιλέξουν την οδό της διπλωματίας και του διαλόγου» και να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις.

Η παρέμβαση Καΐρου και Ντόχα δείχνει την ανησυχία περιφερειακών δυνάμεων για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, σε μια σύγκρουση που απειλεί να προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματία υπό πίεση

Παρά τις εκατέρωθεν απειλές και την επανέναρξη των εχθροπραξιών, το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών δεν έχει κλείσει.

Το βασικό ερώτημα είναι αν η διπλωματική πίεση από χώρες όπως η Αίγυπτος και το Κατάρ μπορεί να οδηγήσει σε νέα διαδικασία αποκλιμάκωσης ή αν η σύγκρουση θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Προς το παρόν, η Τεχεράνη στέλνει μήνυμα αντοχής και μη υποχώρησης, ενώ οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτό τον δρόμο του διαλόγου.