Σε τρεις συλλήψεις, σε Κορινθία και Λέσβο, για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διερεύνηση των αιτίων των συμβάντων κατά τη χτεσινή μέρα, Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, ενώ, όπως επισημαίνεται, θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα τις επόμενες μέρες, λόγω των προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους.

Η μία περίπτωση στο Στεφάνι Κορινθίας αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16:04 στη θέση Λάκκα, η οποία αντιμετωπίστηκε γρήγορα από τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Για την πυρκαγιά αυτή, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κορινθίας, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Δ.Α.Ε.Ε., που μετέβησαν προς ενίσχυση των ερευνών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκού πάρκου και, σε συνδυασμό με την παρουσία χαμηλής βλάστησης στο σύνολο της επιφάνειας του πάρκου, επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 500 στρέμματα δασικής έκτασης και 50 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Συλληφθέντες είναι ένας υπεργολάβος που φέρεται ως τεχνικός υπεύθυνος και ένας ακόμα υπάλληλος του φωτοβολταϊκού πάρκου, και οι δύο οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και τους άφησε ελεύθερους, δίνοντας ταυτόχρονα εντολή στις ανακριτικές υπηρεσίες του Π.Σ. να συλλέξουν στοιχεία για τη φωτιά, βιντεοληπτικό υλικό και για τυχόν και άλλους υπεύθυνους, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

Ενδιαφέρον έχει και το περιστατικό στη Στύψη Λέσβου, όπου συνελήφθη επίσης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας ημεδαπός, ηλικίας 23 ετών, για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια, περί ώρα 13:49 της 7ης Αυγούστου 2026, έπειτα από απόρριψη υπολείμματος τσιγάρου. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 270 τετραγωνικά μέτρα με ξηρά χόρτα και απορρίμματα, ενώ στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ.

Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, χτες και σήμερα οι ανακριτικές υπηρεσίες επιλήφθηκαν και στα παρακάτω συμβάντα:

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ, χθες 7 Αυγούστου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, σε ημεδαπό, για καύση σε απορρίμματα εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Δέλτα Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.875 ευρώ, χθες 7 Αυγούστου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Α.Ε. Πιερίας, σε αλλοδαπό, για καύση σε υπολείμματα καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κατερίνης Π.Ε. Πιερίας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ, σήμερα 8 Αυγούστου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας, σε ημεδαπό, για καύση σε απορρίμματα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Χαλκίδας Π.Ε. Εύβοιας.

Πάνω από ένα εκατ. ευρώ τα πρόστιμα

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 8 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 680 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.045.736,74 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 274 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 245 (89,42%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,58%) από πρόθεση.

Από την Πυροσβεστική τονίζεται ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), ενόψει της επικείμενης επιδείνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, θα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση διερεύνηση κάθε έναρξης πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Ισχυρή σύσταση στους πολίτες

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά.

«Η αυξημένη προσοχή, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών και συνεπακόλουθα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική.

Τέλος, σημειώνεται ότι μέσα σε ένα 24ωρο και συγκεκριμένα από ώρα 18:00 χθες, Παρασκευή 07 Αυγούστου 2026, έως 18:00 σήμερα, 8 Αυγούστου 2026, εκδηλώθηκαν 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2.

Από την Πυροσβεστική παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.