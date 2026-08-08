Μια παράκληση για λίγη υπομονή, προκειμένου να προηγηθούν άλλα, πιο επείγοντα περιστατικά, στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένα σοβαρό επεισόδιο βίας στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/8), μεταξύ 06:00 και 06:30, στον χώρο των επειγόντων. Θύμα της επίθεσης έπεσε μια ειδικευόμενη νοσηλεύτρια, η οποία ενώ ανήκει στο δυναμικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), εκτελούσε βάρδια στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με τον πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, όλα ξεκίνησαν όταν οι γιατροί ζήτησαν από γυναίκα που βρισκόταν σε φορείο εντός των ιατρείων να περιμένει λίγο τη σειρά της, καθώς εκείνη τη στιγμή έπρεπε να εξεταστούν ασθενείς των οποίων η ζωή βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Τη βίαιη εξέλιξη που ακολούθησε περιγράφει ο Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέροντας:

«Η ασθενής σηκώθηκε και στοχοποίησε τη νοσηλεύτρια, επιχειρώντας να της επιτεθεί. Την άρπαξε από τα μαλλιά, προκαλώντας της τραυματισμούς, της κατάφερε γροθιές και χτύπησε το κεφάλι της πάνω στην πόρτα.»

Η νοσηλεύτρια φέρει τραύματα από τα χτυπήματα, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας του προσωπικού κατά τη διάρκεια των εφημεριών στα δημόσια νοσοκομεία.

Ο κ. Γιαννάκος επαναφέρει το αίτημα για τη δημιουργία ειδικού σώματος αστυνομικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η προστασία εργαζομένων και ασθενών στα νοσοκομεία δεν μπορεί να εξαρτάται από συγκυριακά μέτρα ή διαδικασίες που δεν προσφέρουν ουσιαστική κάλυψη όταν εκδηλώνεται ένα περιστατικό επίθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται μόνιμος και αποτελεσματικός μηχανισμός ασφάλειας, ώστε το προσωπικό να μην καλείται να αντιμετωπίσει μόνο του μια επικίνδυνη κατάσταση τη στιγμή που αυτή εκδηλώνεται.