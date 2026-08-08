Στη σύλληψη πέντε νεαρών προχώρησαν τις πρωινές ώρες στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου, μετά από περιστατικό επίθεσης σε βάρος 51χρονου Βρετανού στο εμπορικό λιμάνι της πόλης.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 19, 20 και 21 ετών, κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς φέρονται να επιτέθηκαν στον 51χρονο και να του προκάλεσαν τραυματισμούς.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.