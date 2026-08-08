Συνθήματα κατά του Μάκη Αγγελόπουλου, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, φώναξαν οι οπαδοί της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Athens Kallithea στην Allwyn Arena.

Είναι το πρώτο παιχνίδι της Ένωσης στην έδρα της καθώς προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και οι οργανωμένοι οπαδοί δεν έχουν στο μυαλό τους μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και το μπάσκετ. Και φρόντισαν να το δείξουν.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, από το πέταλο της Original 21 ακούστηκε σύνθημα κατά του Μάκη Αγγελόπουλου και ο λόγος είναι το γεγονός ότι συμφώνησε στην παραχώρηση της SUNEL Arena στον Ολυμπιακό για το διάστημα που θα γίνονται έργα στο ΣΕΦ.

Η Original 21 είχε βγάλει και ανακοίνωση κατά του Αγγελόπουλου όταν είχε γίνει γνωστή η συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους» και το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό, όπως φάνηκε και από το σύνθημα που φώναξαν.