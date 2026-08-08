Ελεύθερος είναι πλέον ο Μιγκέλ Ταβάρες καθώς λύθηκε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο είχε υπογράψει το 2022.

Ο 27χρονος Πορτογάλος εξτρέμ είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της δεύτερης ομάδας των «πράσινων», η οποία συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Το καλοκαίρι του 2024, μετά τον υποβιβασμό της, η συγκεκριμένη ομάδα διαλύθηκε και ο Ταβάρες παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Μακεδονικό, στην Παναχαϊκή και την περασμένη σεζόν στην Κηφισιά, όπου μέτρησε μόλις εννιά συμμετοχές.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα λόγο να συνεχίσει να τον πληρώνει από τη στιγμή που δεν υπολογιζόταν και τελικά προχώρησε στη λύση του συμβολαίου του, με τον Ταβάρες να είναι πλέον ελεύθερος και τον Πανιώνιο να θεωρείται το φαβορί για την απόκτησή του.