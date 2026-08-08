Συγκλονίζει η μαρτυρία της γυναίκας που έσωσε τον 61χρονο Σέρβο επιβάτη της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά να είναι το κεφάλι και ο ώμος του έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου.

Η 33χρονη Ελένη Κυρανού που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το σοκ αποκαλύπτει πως κατάφερε να κρατήσει τον Σέρβο επιβάτη μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

«Όλα έγιναν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Με το που ακούσαμε την έκρηξη, τον δυνατό κρότο και ένιωσα τον αέρα να με χτυπάει, είδα τον άνθρωπο έξω από το παράθυρο. Τον κρατούσα δυνατά, προσπάθησε να ελευθερωθεί από εμένα χωρίς να έχει καταλάβει τι έχει γίνει και εγώ τον έσφιξα ακόμα πιο δυνατά. Τον ρωτούσα “Είστε καλά;” Μου έλεγε κάποιες φορές “Είμαι καλά” και κάποιες “Όχι”».

«Μαμά, είμαι καλά και έσωσα έναν άνθρωπο» ήταν τα πρώτα λόγια που είπε στο τηλέφωνο στη μητέρα της αμέσως μετά το συμβάν.