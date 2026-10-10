Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από ενέδρα που τους έστησε ένας οπλισμένος άνδρας στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια.

Ο ύποπτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση.

Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε ήταν ο 40χρονος Σέιν Σάιμπερ, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος υπηρετούσε στο αστυνομικό σώμα επί δέκα χρόνια. Δέχθηκε τρεις σφαίρες και υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο της περιοχής.

A Philadelphia police officer died from his injuries hours after a gunman opened fire on him and another officer early Saturday morning in West Philadelphia, officials said. The fallen officer is identified as 40-year-old Shane Seiber, a 10-year veteran of the force with two children. Police initially received a call around 1 a.m. for a man armed with a gun on the porch of a home in West Philadelphia and came under heavy gunfire when they approached, Philadelphia Police Commissioner Kevin Bethel said. — CBS News (@CBSNews) October 10, 2026

Ο 33χρονος συνάδελφός του δέχθηκε 12 πυροβολισμούς, ωστόσο επέζησε και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ οι αρχές συνέλαβαν ως ύποπτο έναν εργαζόμενο στην υπηρεσία ύδρευσης της Φιλαδέλφειας, έπειτα από έρευνες στη γύρω περιοχή.