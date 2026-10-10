Απαράδεκτη χαρακτήρισε την εσχάτη των ποινών ο Πάπας Λέων ΙΔ με αφορμή τη σημερινή διεθνή ημέρα κατά της θανατικής ποινής.

«Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη διότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε ο Πάπας, ο οποίος έχει ταχθεί εναντίον της θανατικής ποινής.

«Το κοινό συμφέρον μπορεί να προστατευθεί και οι προϋποθέσεις της δικαιοσύνης να διαφυλαχθούν χωρίς την προσφυγή στην εσχάτη των ποινών. Έχουν επινοηθεί αποτελεσματικά συστήματα κράτησης τα οποία προστατεύουν τους πολίτες αλλά, συγχρόνως, δεν αφαιρούν εντελώς από τους ενόχους τη δυνατότητα να λυτρωθούν», τόνισε ο ποντίφικας.