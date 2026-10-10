Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν η Ουκρανία επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε θα πρέπει να βρει νέο πρόεδρο, γιατί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο».

«Προτείνω να βρουν έναν νέο ηγέτη που να μπορεί να συνάψει συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και για τη συμφωνία που σύναψε με τη Ρωσία σχετικά με την προμήθεια ντίζελ.

«Είπαμε: “Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στη Ρωσία, αλλά μην χτυπήσετε τα διυλιστήρια, γιατί αυτό θα προκαλέσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα”», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Sky News.

«Και ο [Βολοντίμιρ Ζελένσκι] θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο. Θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας όσον αφορά το πετρέλαιο, καθώς η Ρωσία προμηθεύει μεγάλο μέρος του πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Και τους είπαμε: “Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην αγγίξετε το πετρέλαιο, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη έλλειψη”», είπε χαρακτηριστικά.

«Και τι κάνει; Πηγαίνει και βάζει ντίζελ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δεν έγιναν σε τυχαία χρονική στιγμή, αλλά μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν, ώστε η Ρωσία να διαθέσει στην αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει και άλλες χώρες, πέρα από τις ΗΠΑ, να τροφοδοτούν με ντίζελ την παγκόσμια αγορά, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις τιμές στη χώρα του, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και η ακρίβεια στα καύσιμα επηρεάζει αρνητικά τα ποσοστά του κόμματός του.

Έτσι, προσέγγισε πρώτα τους συμμάχους των ΗΠΑ, όπως την ΕΕ, η οποία συμφώνησε να απελευθερώσει ντίζελ από τα αποθέματά της, και στη συνέχεια ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια.

Εντούτοις, η Ουκρανία δεν σταμάτησε τις επιθέσεις, προκαλώντας την οργή των ΗΠΑ, ενώ λίγο αργότερα η Ουάσινγκτον ήρθε σε συμφωνία με τη Ρωσία, παρά τις οικονομικές κυρώσεις που της είχε επιβάλει με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία.