Η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να διαπραγματευτεί με την Premier League, πριν κριθεί ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις, προκειμένου να είναι πιο ήπια η ποινή της, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι «πολίτες» είναι σε πολύ δύσκολη θέση από τη στιγμή που κρίθηκαν ένοχοι για 114 οικονομικές παραβάσεις το διάστημα 2009-2018 και όλοι πλέον περιμένουν την ανακοίνωση της ποινής, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.

Η Μάντσεστερ Σίτι, με λίγα λόγια, κινδυνεύει ακόμη και με αφαίρεση βαθμών και υποβιβασμό, σενάριο που δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται οι διοικούντες, οι οποίοι περιμένουν το αποτέλεσμα της έφεσης που έκαναν και το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές του 2027.

Πριν κριθεί ένοχη πάντως η Σίτι, προσπάθησε να διαπραγματευτεί με την Premier League και πρότεινε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο και να κλείσει εκεί το θέμα. Αυτό αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το Bloomberg, συμπληρώνοντας πως οι άνθρωποι της λίγκας απέρριψαν αυτή την πρόταση.