Η ηθοποιός Γιούλη Τσαγκαράκη ήταν καλεσμένη της Ναταλίας Γερμανού και μίλησε για τα επαγγέλματα που έκανε πριν ασχοληθεί με τον χώρο της υποκριτικής αλλά και για τις τρεις απορρίψεις που δέχθηκε από δραματικές σχολές.

Ειδικότερα, η Γιούλη Τσαγκαράκη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «είχα κάνει πάρα πολλά επαγγέλματα μέχρι να εργαστώ σαν ηθοποιός. Ακόμα και όσο ήμουν στο θέατρο, για να έχω κάποιο έξτρα εισόδημα. Και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτές τις δουλειές που έχω κάνει. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να περάσουν από το πόσο του σερβιτόρου, για να καταλάβεις πως νιώθει ο σερβιτόρος».

«Όταν έχω συναντήσει, ας πούμε, όχι και τόσο ευγενικούς σερβιτόρους, τώρα πια μπορώ να καταλάβω το γιατί. Μπορώ να υποψιαστώ. Μπορεί να ‘χουν φτάσει ως εδώ, μπορεί να μην πληρώνονται καλά, μπορεί από πίσω το αφεντικό να… είναι πάρα πολλοί οι λόγοι».

«Μέχρι να γίνω ηθοποιός, με είχαν απορρίψει από τρεις δραματικές σχολές. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Για να μιλήσω και για τη δική μου ευθύνη, η αλήθεια είναι πως στο Κρατικό θέατρο, που έδωσα δυο φορές, είχα πολύ τρακ. Στο Εθνικό θέατρο, μπήκα με τη δεύτερη φορά» πρόσθεσε η Γιούλη Τσαγκαράκη.