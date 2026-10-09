Μια ανάρτηση της Άννας Βίσση από τα τέλη Ιουλίου επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η τραγουδίστρια βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του, τα οποία έγιναν ευρέως γνωστά μέσα από τις ερμηνείες της. Τότε, η ίδια είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά, με αφορμή την απαγόρευση ερμηνείας ενός τραγουδιού του Μάνου Χατζιδάκι.

Η υπόθεση αφορούσε τη σύνθεση «Του Γιάννη του Φονιά», την οποία ο Μανώλης Μητσιάς επρόκειτο να ερμηνεύσει σε συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος του συνθέτη, δεν είχε δώσει την άδειά του για την εκτέλεση του έργου.

Το μήνυμα της Άννας Βίσση για τον Μανώλη Μητσιά

Στα τέλη Ιουλίου, η Άννα Βίσση είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από εμφάνιση του Μανώλη Μητσιά, συνοδεύοντάς το με ένα σαφές μήνυμα υπέρ του ερμηνευτή.

«Ο κόσμος πάντα δικαιώνει τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους», είχε γράψει η τραγουδίστρια, εκφράζοντας τη θέση της για την υπόθεση που είχε προκύψει γύρω από την ερμηνεία του τραγουδιού του Μάνου Χατζιδάκι.

Η παλαιότερη αυτή τοποθέτηση αποκτά σήμερα νέο ενδιαφέρον λόγω της διαμάχης της ίδιας με τον Νίκο Καρβέλα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα των δικαιωμάτων που συνδέονται με τραγούδια τα οποία ο συνθέτης δημιούργησε και η Άννα Βίσση ερμήνευσε, με τις δύο υποθέσεις να φέρνουν στο προσκήνιο το ερώτημα για τα όρια ανάμεσα στα δικαιώματα των δημιουργών και τη δημόσια ερμηνεία των έργων τους.