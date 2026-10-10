Προβληματισμό προκαλεί η είδηση ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic υπέβαλε ψευδή καταγγελία στην αστυνομία για δολοφονία.

Σύμφωνα με το BBC, στις 18 Ιουλίου, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έστειλε, μέσω του ιστοτόπου PhillyUnsolvedMurders.com, email στην αστυνομία της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, ισχυριζόμενο ότι διέθετε πληροφορίες για ένα έγκλημα.

«Ενδέχεται να έχω πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπόθεση. Θυμάμαι ότι είδα κάποιον που ταίριαζε στην περιγραφή στην περιοχή, κοντά στον δρόμο που αναφέρεται στον ιστότοπο, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μου εάν αυτές οι πληροφορίες είναι σχετικές», έγραφε το ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το μήνυμα επισημάνθηκε ως ανεπιθύμητο στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και εντοπίστηκε περίπου δύο μήνες αργότερα.

Η Anthropic ανέφερε ότι η διαδικασία δοκιμών διακόπηκε μετά τον εντοπισμό του περιστατικού. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο και τις αρμόδιες υπηρεσίες που επηρεάστηκαν, χωρίς να αποκαλύψει ποιες ήταν αυτές.

Το BBC έγραψε ότι το νέο περιστατικό ενισχύει τους φόβους για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς πληθαίνουν οι περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται για κακόβουλους σκοπούς.

Για παράδειγμα, νωρίτερα φέτος, ένας πρώην υπάλληλος της OpenAI παραβίασε έναν ιστότοπο της αυστραλιανής κυβέρνησης και απέκτησε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το σύστημα καθολικής υγειονομικής περίθαλψης της χώρας, το Medicare.

Σε μια άλλη περίπτωση, περισσότεροι από 1.200 πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI εξεγέρθηκαν και άρχισαν να επικοινωνούν απροσδόκητα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα μια μεγάλη ομάδα να ενωθεί για να εισβάλει στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face.