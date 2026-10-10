Με γκολ των Ρέλβας, Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τον ΟΦΗ, πλησίασε στο -1 τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό που την Κυριακή (11/10) παίζει στο Καραϊσκάκη και στρέφει πλέον την προσοχή της στο ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για το Champions League.

Μετά τα αναγνωριστικά πρώτα λεπτά, στα οποία και οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό, η Ένωση πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, απείλησε στο 10′ με το πλασέ του Γιόβιτς που μπλόκαρε ο Χριστογεώργος και στο 19′ είχε νέα προσπάθεια με το σουτ του Μαρίν, το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων.

Λίγα λεπτά μετά, στο 27′, ο Χριστογεώργος έκανε λάθος αλλά ο Κοϊτά δεν το εκμεταλλεύθηκε, ενώ στο 30′ ο Κουτέσα σκόραρε στο τετ α τετ μετά τη μπαλιά του Μάγερ, το γκολ όμως δεν μέτρησε για επιθετικό φάουλ στον Κωστούλα, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται έντονα.

Όπως και να ‘χει, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρέμενε καλύτερη, πίεζε με στόχο το γκολ πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το πέτυχε τελικά στο 41’: Εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, κεφαλιά του Ρέλβας και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 56′ για την ακρίβεια, ο «δικέφαλος αετός» είχε μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ μετά το σουτ του Κοϊτά, με την ομάδα του Νίκολιτς να αμύνεται και αυτή του Χρήστου Κόντη να δυσκολεύεται πολύ. Και από το 66′ τα πράγματα έγιναν χειρότερα για αυτή, καθώς έμεινε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Αϊτόρ με 2η κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Κοϊτά.

Έχοντας, πλέον, αριθμητικό πλεονέκτημα, η ΑΕΚ έψαξε το δεύτερο γκολ για να κλειδώσει τη νίκη, έχασε ευκαιρίες και τελικά το πέτυχε στο 83′, ξανά σε στατική φάση: Κόρνερ του Μαρίν, κεφαλιά του Μουκουντί και 2-0. Σκορ που άλλαξε λίγο πριν τη λήξη, στο 93′, όταν ο Γκατσίνοβιτς με κοντινή προσπάθεια έγραψε το τελικό 3-0.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα (87′ Γκεοργκίεφ), Μαρίν, Κάιρινεν (62′ Ζίνι), Κουτέσα (67′ Ζοάο Μάριο), Μάγερ (87′ Βιτάλις), Κοϊτά, Γιόβιτς (87′ Γκατσίνοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας (78′ Μπόρχα Γκονθάλεθ), Αθανασίου, Ντίκμαν, Ανδρούτσος (91′ Καραχάλιος), Μπουχαλάκης (71′ Αποστολάκης), Αϊτόρ, Φούντας (71′ Νους), Κόντρο (78′ Χατζηγιοβάνης).