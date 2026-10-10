Η Ρωσία ανακοίνωσε τη μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ έπειτα από τη συμφωνία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη τόσο της εγχώριας ζήτησης όσο και των εξαγωγών προς τη διεθνή αγορά στις προβλεπόμενες ποσότητες», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ουκρανίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.