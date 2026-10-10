Στη σύλληψη 26χρονου Τούρκου, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Τουρκίας για σκοπούμενη ανθρωποκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ.

Ο 26χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατηγορείται ότι το 2019, στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ομοεθνείς του, προκαλώντας τους πολλαπλά σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.