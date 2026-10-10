Προς απόσυρση οδεύει η διάταξη που θα έβγαζε τα μετρητά από τις συναλλαγές με αντικαταβολή στις παραδόσεις μέσω courier. Οι έντονες αντιδράσεις σε συνδυασμό με τα νομικά και πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν οδηγούν το οικονομικό επιτελείο σε επανεξέταση του μέτρου και, σύμφωνα με πληροφορίες, η επίμαχη ρύθμιση δεν αναμένεται να φτάσει τελικά στη Βουλή.

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και προβλέπει ότι κάθε αγορά η οποία παραδίδεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και εξοφλείται κατά την παραλαβή θα πρέπει να πληρώνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο, ανεξαρτήτως ποσού.

Στόχος ήταν η περαιτέρω διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Στην πράξη, όμως, η ρύθμιση άνοιξε μέτωπο αντιδράσεων, καθώς δημιουργούσε δύο διαφορετικά καθεστώτα για την ίδια ακριβώς αγορά. Άλλο καθεστώς πληρωμών στο φυσικό κατάστημα και άλλο στην ηλεκτρονική πώληση και εξόφληση μέσω αντικαταβολής.

Με το ισχύον πλαίσιο, ένας καταναλωτής μπορεί να αγοράσει από φυσικό κατάστημα προϊόν αξίας έως 500 ευρώ και να το εξοφλήσει με μετρητά. Με τη νέα διάταξη, εάν το ίδιο προϊόν αγοραζόταν ηλεκτρονικά και έφτανε στην πόρτα του μέσω courier, τα μετρητά δεν θα επιτρέπονταν ακόμη και για αγορά λίγων ευρώ. Η διαφορετική αυτή μεταχείριση βρίσκεται στον πυρήνα των ενστάσεων που διατυπώθηκαν και αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους εξετάζεται πλέον η απόσυρση της ρύθμισης.

Τι προβλέπει η διάταξη

Η αντικαταβολή δεν καταργείται ως τρόπος πληρωμής. Ο καταναλωτής μπορεί να εξακολουθήσει να επιλέγει να εξοφλήσει την αγορά του τη στιγμή της παραλαβής. Αυτό που καταργείται με την επίμαχη διάταξη είναι η δυνατότητα να πληρώσει με μετρητά.

Η εξόφληση θα έπρεπε να γίνεται αποκλειστικά με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, χωρίς κανένα κατώτατο όριο συναλλαγής. Ακόμη και ένα δέμα αξίας 10 ή 20 ευρώ θα υπαγόταν στον ίδιο κανόνα.

Μάλιστα, για τις εταιρείες courier που θα αποδέχονταν μετρητά προβλεπόταν πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.

Οι ενστάσεις

Το σημείο που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις είναι η σύγκρουση της νέας πρόβλεψης με το γενικό καθεστώς συναλλαγών με μετρητά. Σήμερα, στις συναλλαγές επιχειρήσεων με ιδιώτες, η χρήση μετρητών επιτρέπεται για ποσά έως 500 ευρώ. Έτσι, προϊόν αξίας 200 ευρώ μπορεί να πληρωθεί κανονικά με μετρητά στο ταμείο ενός καταστήματος. Εάν όμως η ίδια αγορά γινόταν μέσω e-shop και το προϊόν παραδιδόταν με courier, η πληρωμή σε μετρητά θα απαγορευόταν.

Η διαφοροποίηση αυτή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες άνισης μεταχείρισης και στρέβλωσης του ανταγωνισμού εις βάρος του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς τα φυσικά καταστήματα θα διατηρούσαν τη δυνατότητα αποδοχής μετρητών έως τα 500 ευρώ, ενώ τα e-shops θα βρίσκονταν αντιμέτωπα με αυστηρότερους κανόνες στις παραγγελίες με αντικαταβολή.

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό θα υπήρχαν εξαιρέσεις από το μέτρο για συγκεκριμένες συναλλαγές και κατηγορίες πολιτών, μεταξύ των οποίων η παράδοση φαγητού, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα άτομα άνω των 70 ετών καθώς και κάτοικοι μικρών οικισμών και νησιωτικών περιοχών.