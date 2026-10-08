Νέο τοπίο στις αντικαταβολές μέσω courier διαμορφώνεται με το νέο φορολογικό πλαίσιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, η πληρωμή κατά την παράδοση αγαθών θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, ανεξαρτήτως ποσού. Για εταιρεία ταχυμεταφορών που θα δέχεται μετρητά κατά παράβαση του νέου κανόνα προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.

Πριν από την έναρξη ισχύος της διάταξης θα εκδοθεί υπουργική απόφαση, με την οποία θα καθοριστούν οι κατηγορίες φυσικών προσώπων που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση, κατ’ αναλογία με τις εξαιρέσεις που ισχύουν για την υποχρέωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικών δαπανών για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών («χτίσιμο» αφορολόγητου).

Το πολυνομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το βράδυ της Τετάρτης (7/10). Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, με στόχο το νομοσχέδιο να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου καλύπτουν, ωστόσο, ένα πολύ ευρύτερο φάσμα της οικονομίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των κρυπτονομισμάτων, στους κανόνες λειτουργίας τραπεζών και κεφαλαιαγοράς, στο αγροτικό πετρέλαιο και στις ψηφιακές συναλλαγές. Παρεμβάσεις περιλαμβάνονται επίσης για την αγορά καυσίμων, καθώς και για τον τρόπο λογιστικής παρακολούθησης της Γενικής Κυβέρνησης.