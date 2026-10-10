Αναστάτωση και μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Πράτσικα στην Πάτρα, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονται άτομα Ρομά.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μίνωος και Άτλαντος, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για την επιβολή της τάξης.

Από το γλέντι στη σύρραξη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή είχε στηθεί γλέντι από το μεσημέρι με έντονο θόρυβο. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αφορμή, τα πνεύματα οξύνθηκαν και η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αρχών. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός τους ή αν υπάρχουν τραυματισμοί.

Οι αστυνομικοί παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή, ενώ διενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτίων που οδήγησαν στη συμπλοκή.