Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε το Σάββατο (10.10.2026) ότι η Ρωσία επιβεβαίωσε τον θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο ερευνητικού ινστιτούτου για την πανώλη, στη Σιβηρία. Παράλληλα, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές διαβεβαίωσαν τον διεθνή οργανισμό ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΟΥ, η αρμόδια κρατική υγειονομική αρχή της Ρωσίας ενημέρωσε επίσημα τον οργανισμό για το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία.

Η εργαζόμενη αρρώστησε και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου 2026, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου της.

Μετά το περιστατικό, οι ρωσικές αρχές προχώρησαν στην επιβολή καραντίνας σε περίπου 200 ανθρώπους.

Η είδηση του θανάτου και τα μέτρα που ακολούθησαν προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η γυναίκα εργαζόταν σε ερευνητικό ινστιτούτο που ασχολείται με την πανώλη.

Ωστόσο, ο ΠΟΥ ξεκαθάρισε ότι, με βάση την ενημέρωση που έχει λάβει από τη Ρωσία, δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα κρούσμα πανώλης.

Παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την ασθένεια και τον θάνατο της εργαζόμενης, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύνδεση του περιστατικού με την πανώλη.