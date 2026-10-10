Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρευρεθεί σε τιμητική εκδήλωση για τον Μίνο Ζομπανάκη, που διοργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο Χρυσόστομος».

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την πορεία και το έργο μιας κορυφαίας διεθνώς προσωπικότητας στον χώρο της οικονομίας, του Μίνω Ζομπανάκη που έφυγε από τη ζωή το 2018.

Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε περίπου στις 19.30 στην αρχή της οδού Χάληδων, όπου τον υποδέχτηκαν οι διοργανωτές της εκδήλωσης και φορείς.

Για τον Μίνω Ζομπανάκη μίλησαν επίσης στην εκδήλωση ο Γκίκας Α. Χαρδούβελης, πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και ο γιατρός, Ηλίας Γαβριλάκης.

Ο κ. Χαρδούβελης μιλώντας σε δηλώσεις του για το τιμώμενο πρόσωπο είπε: «Ήταν ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος που έφτιαξε μια νέα αγορά. Συνέδεσε όλες τις τράπεζες μεταξύ τους, βοήθησε στη μακροχρόνια χρηματοδότηση, βοήθησε την παγκόσμια οικονομία επειδή δόθηκαν άφθονα δάνεια και ανακύκλωσε τα πετροδολάρια στη δεκαετία του 70. Δεν ήταν όμως μόνο δημιουργός, έβλεπε αυτό που ερχόταν, έβλεπε ότι ο αναπτυγμένος κόσμος είχε υπερδανειστεί και προειδοποιούσε γι’ αυτό. Όταν ήρθε η κρίση στη Λατινική Αμερική και το Μεξικό, προσπάθησε να βρει λύση. Ήταν ένας άνθρωπος, βαθιά οικονομολόγος και είχε χάρισμα με τους ανθρώπους».