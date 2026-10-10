Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει «εντατικές διαβουλεύσεις» τις τελευταίες δύο εβδομάδες σχετικά με το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά του Ιράν, μετέδωσε το Σάββατο το ισραηλινό Channel 13.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο «δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση», καθώς ο Νετανιάχου «δίνει την εντύπωση ότι δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση πριν από τις εκλογές».

Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι ο ισραηλινός στρατός φέρεται να προετοιμάζεται για δύο ενδεχόμενα: είτε για αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, με την έγκριση του Τραμπ, είτε για μονομερή ισραηλινή επίθεση, χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Israeli Channel 13: Israel and the U.S. have been holding intensive discussions in recent weeks over a possible new attack on Iran. PM Netanyahu and President Trump have been discussing the issue frequently, but no final decision has been made, senior Israeli political and defense officials confirmed. Netanyahu has also held several security meetings over the past week and made it clear that he does not want an attack before the Israeli elections, less than three weeks away, unless necessary, a senior security official outside the Prime Minister’s Office revealed. — VolgaLad (@cym27s) October 10, 2026

Πρόσφατα δημοσιεύματα ανέφεραν επίσης ότι η Ουάσινγκτον φέρεται να προέτρεψε το Ισραήλ να εξαπολύσει μόνο του επίθεση κατά του Ιράν, προκειμένου να αποφευχθεί μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.