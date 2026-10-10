Σε σχέση είναι ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου, με την αποκάλυψη να γίνεται από τον ίδιο τον ηθοποιό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, μια κοινή φωτογραφία με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, την οποία συνόδευσε με ένα γεμάτο αγάπη μήνυμα.

«Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πασχάλης Τσαρούχας, επιλέγοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για την Κατερίνα Νοτοπούλου.

«Όλα μαζί», του απάντησε η πολιτικός κάτω από την ανάρτηση.

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί την πρώτη δημόσια ένδειξη για τη σχέση τους, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ζευγάρι που προέρχεται από δύο διαφορετικούς χώρους, εκείνον της τέχνης και εκείνον της πολιτικής.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τον ρόλο του Στάθη στη σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς». Παράλληλα με την υποκριτική, ασχολείται με τη μουσική και τη συγγραφή βιβλίων.

Στην προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά: τον γιο του, Αχιλλέα, από τον γάμο του με την ηθοποιό Θεοφανία Παπαθωμά, και την κόρη του, Αλεξάνδρα, από μεταγενέστερη σχέση του.

Από την άλλη πλευρά, η Κατερίνα Νοτοπούλου έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την πολιτική της διαδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας.

Το 2018 ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιας για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ενώ το 2019 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική της θητεία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2023, όταν τη θέση της κατέλαβε ο Γιάννης Αμανατίδης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε ξεκίνησε η σχέση τους. Ωστόσο, η επιλογή του Πασχάλη Τσαρούχα να δημοσιεύσει την κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με ένα τόσο προσωπικό μήνυμα, δείχνει πως ο ηθοποιός δεν επιθυμεί πλέον να κρατά αυτή την πλευρά της ζωής του μακριά από τη δημοσιότητα.