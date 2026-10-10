Τρία άτομα τραυματίστηκαν το Σάββατο (10/10) μετά από επίθεση με μαχαίρι σε κολέγιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Πρόκειται για τρίτο περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι στη χώρα μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Όπως αναφέρει το Reuters, χθες (9/10) χιλιάδες αστυνομικοί επισκέφθηκαν σχολεία σε ολόκληρη την Πολωνία σε μια προσπάθεια να καθησυχάσουν τους μαθητές, καθώς οι δύο προηγούμενες επιθέσεις με μαχαίρι από εφήβους προκάλεσαν φήμες για πιθανές περαιτέρω επιθέσεις.

«Σήμερα στις 12:30, λάβαμε αναφορά για περιστατικό που αφορούσε τη χρήση επικίνδυνου όπλου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Jakub Filipiak. «Ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του. Δύο άλλοι περαστικοί υπέστησαν επίσης τραύματα, αλλά δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν», ενώ πρόσθεσε πως δράστης ήταν ένας 21χρονος φοιτητής του κολεγίου.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP, τα θύματα ήταν δύο 17χρονες κοπέλες και μία 24χρονη γυναίκα που είχαν έρθει για να υποβάλουν έγγραφα εγγραφής. Ο δράστης και τα θύματα φέρεται πως δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Η Αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι είχε επιθεωρήσει περίπου 50.000 εγκαταστάσεις από την Παρασκευή και είχε συλλάβει 76 άτομα. Οι Αρχές είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες ήταν έφηβοι που είχαν διατυπώσει απειλές στο διαδίκτυο.

🚨 “Bloody Friday” in Poland: Police detain 10 people Following several days of attacks and threats at Polish schools, police inspected more than 10,000 educational institutions across the country. In 13 cases, officers found grounds to suspect criminal offenses, most involving online threats. Among those detained was a 13-year-old boy from Warsaw who sent a photo of a knife to a school group chat and threatened another student. Another 14-year-old was detained on school grounds in Warsaw. Police found a concealed-blade knife and 11 firecrackers in his possession. In Józefów, a 14-year-old boy allegedly planned to bring a knife to school, but another student alerted the police. Meanwhile, a 16-year-old student in Warsaw was caught carrying a butterfly knife in his backpack. In the Pruszków district, two 15-year-olds posted a video containing death threats. In Szczytno, a 16-year-old recorded a video threatening specific people, later claiming it was “just a joke.” In Mszczonów, police detained a 15-year-old who had threatened people on social media. Officers also found a sharp object in his possession. Police are now investigating reports of an online challenge allegedly linked to the recent school attacks. So far, there is no evidence confirming such a connection. Authorities fear that rumors spreading online could trigger further threats and copycat incidents.