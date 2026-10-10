Η ΑΕΚ επέστρεψε στη δράση νικώντας με 3-0 τον ΟΦΗ στην Allwyn Arena και ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν απολύτως ικανοποιημένος από όσα είδε από την ομάδα του, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και πήραν τους τρεις βαθμούς, με την απόδοσή τους να ικανοποιεί τον προπονητή τους.

«Τρία γκολ που σημειώθηκαν από στατικές φάσεις, μπορούσαμε να σκοράρουμε κι αλλιώς. Το πιο σημαντικό ήταν η απόδοση. Η ενέργεια και η συγκέντρωσή μας ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μπορούσαμε να σκοράρουμε και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε πολύ καλά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, που μας δυσκόλεψε.

Είναι η μόνη ομάδα που μας κέρδισε από τον περασμένο Οκτώβριο. Αξίζαμε αυτή τη νίκη με την απόδοση των παικτών μας. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική και μετά από αυτές τις τρεις εβδομάδες επιστρέφουμε με τους τρεις βαθμούς», είπε αρχικά ο Νίκολιτς, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον Κουτέσα που ήταν στην αρχική 11άδα.

«Εξαιρετικός παίκτης. Η σημερινή συμμετοχή ήταν αποτέλεσμα και της παρουσίας του στις προπονήσεις. Το μυαλό του είναι εδώ. Ίσως δεν έπαιζε στα προηγούμενα παιχνίδια γιατί το μυαλό του ήταν στο αν θα μείνει ή θα φύγει. Το μυαλό του είναι τώρα εδώ. Θα χρειαστούμε κάθε παίκτη σε αυτή την σεζόν, να δώσουν όλοι τα μέγιστα, όπως σήμερα ο Ντέρεκ», ήταν η απάντηση του προπονητή της Ένωσης.