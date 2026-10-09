Η προσωπική του γνωριμία με την Πάολα ήταν καθοριστική για την πρόταση να καθίσει στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice. Ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε πώς έπεσε στο τραπέζι το όνομα της τραγουδίστριας, εξηγώντας ότι την είχε ξεχωρίσει για τη λαϊκότητα και την αυθεντικότητά της. Παράλληλα, μίλησε για τον ιδιαίτερο δεσμό της με τον Μαζωνάκη και τις συνεργασίες που, όπως έμαθε, δεν έγιναν ποτέ όσο συχνά θα μπορούσαν.

Με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου του μουσικού διαγωνισμού, ο παρουσιαστής περιέγραψε τη συζήτηση που προηγήθηκε της επιλογής της Πάολας, αλλά και τις σκέψεις του για την προσωπικότητά της.

«Με την Πάολα ήταν πάλι ήταν ένας πολύ δύσκολος χειρισμός. Ποιον να προσεγγίσεις; Πότε; Ποια είναι η κατάλληλη μέρα να κάνεις το πρώτο τηλέφωνο; Και μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Πέσαν αρκετά ονόματα στο τραπέζι. Την επόμενη εβδομάδα έγινε αυτό, γιατί έπρεπε να προχωρήσουν διαδικασίες. Και έπεσε στο τραπέζι το όνομα της Πάολα, με την οποία είχα τη χαρά να συνεργαστώ παλιότερα. Είχαμε δουλέψει μαζί στην Πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιάννη τον Βαρδή και ήταν καταπληκτική», ανέφερε ο Γιώργος Λιανός.

«Είναι κατά κάποιο τρόπο θηλυκός Μαζωνάκης»

Η εμπειρία από την προηγούμενη συνεργασία τους δεν ήταν ο μοναδικός λόγος που ο παρουσιαστής υποστήριξε την υποψηφιότητά της. Όπως εξήγησε, η εικόνα που είχε σχηματίσει για την Πάολα τον οδήγησε να πάρει τον λόγο στη συζήτηση και να εξηγήσει στους υπόλοιπους γιατί θεωρούσε ότι ταίριαζε στη συγκεκριμένη θέση.

«Μιλώντας για τον χαρακτήρα της και πήρα και την πρωτοβουλία να μιλήσω γιατί την έχω γνωρίσει προσωπικά. Τους είπα ότι θεωρώ ότι είναι κατά κάποιο τρόπο θηλυκός Μαζωνάκης η Πάολα, δηλαδή έχει αυτή τη λαϊκότητα, αυτή την αυθεντικότητα. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν την έχει γνωρίσει ο κόσμος και θεωρώ ότι πρέπει να τη γνωρίσει γιατί είναι, είναι πολύ σωστή, είναι πανέξυπνη και δεν έχει δείξει όλο αυτό το εύρος, τη βεντάλια της προσωπικότητάς της. Κι αυτό είναι κάτι που έλεγε και ο Μαζωνάκης», είπε χαρακτηριστικά.

Το σχήμα Πάολα και Μαζωνάκης που θα μπορούσε να κρατήσει 15 χρόνια

Ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε και στη σχέση της τραγουδίστριας με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταφέροντας όσα του είχε διηγηθεί ο Φώτης, πρώην σύζυγος της Πάολας, ο οποίος υπήρξε για χρόνια μάνατζερ και επαγγελματικός συνοδοιπόρος της.

Σύμφωνα με όσα του είπε, οι δύο καλλιτέχνες θα μπορούσαν να συνεργάζονται συστηματικά, εάν δεν υπήρχαν οι διαφορετικές επιδιώξεις των επιχειρηματιών που τους έκλειναν σε νυχτερινά κέντρα.

«Κοίταξε η Πάολα – και αυτό το έχω μάθει από τον Φώτη, τον πρώην σύζυγό της, παντοτινό μάνατζερ και συνοδοιπόρο της σε όλο αυτό το έργο – είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Μαζωνάκη και αν ήταν στο χέρι τους θα δουλεύανε κάθε χρόνο μαζί. Μου λέει εγώ τους τα χάλαγα εγώ και διάφοροι άλλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλανε τον Μαζωνάκη στο μαγαζί τους και θέλανε την Πάολα σε κάποιον άλλο χώρο. Οπότε μου λέει τους το χαλούσαμε για να μην είναι κάθε χρόνο μαζί. Αλλιώς μου λέει θα μπορούσαν να είναι δεκαπέντε χρόνια, να είναι αυτό το σχήμα Μαζωνάκης, Πάολα, Πάολα, Μαζωνάκης. Οπότε είχε μια πολύ ιδιαίτερη, ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο με αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε.

Η πίστη της Πάολας και η φράση στο αφιέρωμα

Ο παρουσιαστής στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η Πάολα αντιμετώπισε τη συμμετοχή της στο αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως είπε, η πίστη της στον Θεό έπαιξε τον δικό της ρόλο στην απόφασή της να αναλάβει αυτή την παρουσία.

«Η Πάολα πιστεύει πάρα πολύ. Πιστεύει σε οτιδήποτε παρουσιαστεί στη ζωή της. Πιστεύει πάρα πολύ στον Θεό και όπως είπε και στο αφιέρωμα κάποιος με πρόσταξε να είμαι εδώ. Οπότε ουσιαστικά ανέλαβε αυτό τον ρόλο και με έναν τρόπο ίσως λιγάκι μεταφυσικό», ανέφερε ο Γιώργος Λιανός.