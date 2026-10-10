Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/10) στη γέφυρα Hlávka της Πράγας, όταν ένα περιπολικό έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα και έπεσε στον ποταμό Βλτάβα.

Όπως αναφέρει το aktu.news, μέσα στο όχημα επέβαιναν δύο αστυνομικοί, μια γυναίκα και ένας άνδρας ηλικίας μεταξύ 25 και 30 ετών, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν.

Ένας δρομέας που βρισκόταν κοντά έσπευσε στο σημείο και βούτηξε στο νερό για να τους σώσει. Και οι τρεις βγήκαν σώοι από τον ποταμό. Οι δύο αστυνομικοί υπέστησαν υποθερμία και τέθηκαν υπό τη φροντίδα των διασωστών.

Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από το νερό με γερανό.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει την ανεξέλεγκτη πορεία του περιπολικού πριν καταλήξει στον ποταμό. Το όχημα φαίνεται να επιταχύνει πάνω στις ράγες του τραμ, πιθανότατα ανταποκρινόταν σε κάποιο περιστατικό, καθώς ο φάρος και η σειρήνα του βρίσκονταν σε λειτουργία. Ωστόσο, κάποια στιγμή γλιστράει, χάνει τον έλεγχο και πέφτει με δύναμη πάνω στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Δείτε βίντεο από την «τρελή» πορεία του περιπολικού