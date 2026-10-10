Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε με σοβαρότητα το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Προμηθέα για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League και τον συνέτριψε με 84-59.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να πάρουν από νωρίς μια πολύ καλή διάφορα και το έκαναν, καθώς με σερί 12-0 μετέτρεψαν το 4-6 σε 4-18, για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ 7-21.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν και πάλι πολύ δυνατή στην άμυνα και παράλληλα έβρισκε τις λύσεις στην επίθεση, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 14-35 στα μισά της δεύτερης περιόδου. Οι Πατρινοί… υπέφεραν για να σκοράρουν και το «τριφύλλι» ήλεγχε την κατάσταση, έχοντας προβάδισμα 17 πόντων (26-43) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ομπράντοβιτς μοίραζε τον χρόνο συμμετοχής των παικτών του και το ίδιο έκανε και στη συνέχεια, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται ακόμη και με 32 πόντους (32-64) κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, η οποία έκλεισε με το σκορ 40-70.

Πολύ εύκολη νίκη, με λίγα λόγια, για τους «πράσινους», οι οποίοι έριξαν ρυθμό στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον «Ζοτς» να δίνει χρόνο συμμετοχής και στον Κουζέλογλου και το ματς να ολοκληρώνεται με σκορ 59-84.

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 26-43, 40-70, 59-84