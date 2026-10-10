Η επέλαση της Μπαρτσελόνα στη φετινή La Liga συνεχίζεται καθώς με το 3-0 επί της Χετάφε πήρε την 8η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με το σουτ του Γκόρντον από το ύψος της περιοχής. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για να πετύχει δεύτερο γκολ, η μπάλα όμως δεν κατέληγε στα δίχτυα.

Αυτό, τελικά, έγινε στο 30′, όταν ο Γκαμπριέλ Ζεσούς έκλεψε τη μπάλα από τον Ρομέρο και τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση για το 2-0, με τη Χετάφε να μην μπορεί να κάνει το παραμικρό και να μην προβληματίζει τους γηπεδούχους.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 73′ με τον Κουντέ μετά τη σέντρα του Γιαμάλ, με τη Μπαρτσελόνα να παίρνει εύκολα την 8η νίκη σε 8 αγωνιστικές και να συνεχίζει ακάθεκτη.