Τη ζωή του έχασε ένας 34χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι, στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά, Χανιά.

Το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 34χρονο μοτοσικλετιστή χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά με αναπνοή, και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Τα αίτια του νέου θανατηφόρου τροχαίου διερευνά η Τροχαία.