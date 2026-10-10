Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, έκλεισε συμφωνία για το ντίζελ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κρυφά από την Ουκρανία, προδίδοντας επί της ουσίας το Κίεβο, σε μια προσπάθεια να σώσει το κόμμα του, που καταρρέει δημοσκοπικά.

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, η Ρωσία αρχίζει να διοχετεύει ντίζελ στην αγορά, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ευελπιστεί ότι θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα του, γεγονός που εκτιμά ότι θα στρέψει τους ψηφοφόρους προς τους Ρεπουμπλικανούς.

Η ουκρανική εφημερίδα The Kyiv Independent, σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της, αποκάλυψε το παρασκήνιο της υπόθεσης, με Ουκρανούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο, υπό καθεστώς ανωνυμίας, για προδοσία και ευθυγράμμιση με τον εχθρό τους.

Κεραυνός εν αιθρία

Η Ουκρανία έστειλε αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ, όπου συναντήθηκε με ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, προκειμένου να συζητήσουν με Αμερικανούς διπλωμάτες.

Τότε, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ανακοίνωσαν ότι ο Τραμπ ετοιμαζόταν να άρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους «στήλη άλατος».

«Δεν ήταν μόνο η δική μας αντιπροσωπεία εκεί, αλλά και μια ευρωπαϊκή», δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Kyiv Independent. «Απλώς όλοι κάθονταν εκεί σαν ανόητοι».

«Κι όμως, είναι αυτός που έσυρε όλους σε έναν πόλεμο στο Ιράν – έναν πόλεμο χωρίς διέξοδο – και μας προδίδει… Μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει μια προσωρινή, παραπλανητική ανάπαυλα λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές», πρόσθεσε.

Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ

Αν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε δημοσίως ότι η Ουάσινγκτον εξέταζε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Μόσχα, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες πριν από την ανακοίνωση εκείνο το βράδυ.

Για την αντιπροσωπεία, η αποκάλυψη αυτή έθεσε ερωτήματα σχετικά με το αν η Ουάσινγκτον είχε ήδη διαπραγματευτεί όρους με τη Μόσχα, ενώ οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπαθούσαν ακόμη να καθορίσουν τις παραμέτρους μιας ενεργειακής εκεχειρίας.

«Μου φάνηκε σαν παγίδα», δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Η χρονική στιγμή κατά την οποία ελήφθη η απόφαση των ΗΠΑ ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις υποψίες. Ακολουθώντας τις οδηγίες του Τραμπ, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων «εκδίδει αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια που επιτρέπει την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά».

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος επικαλέστηκε την 7η Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία επρόκειτο να λήξει η παρέκκλιση, ως απόδειξη ότι η Ουάσινγκτον είχε προγραμματίσει το μέτρο βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

«Είναι ένα δώρο γενεθλίων για τον Πούτιν», είπε ένας άλλος Ουκρανός αξιωματούχος.

Τι υποστηρίζει η Ουάσινγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν η Ουκρανία επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε θα πρέπει να βρει νέο πρόεδρο, γιατί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο».

«Προτείνω να βρουν έναν νέο ηγέτη που να μπορεί να συνάψει συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και για τη συμφωνία που σύναψε με τη Ρωσία σχετικά με την προμήθεια ντίζελ.

«Είπαμε: “Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στη Ρωσία, αλλά μην χτυπήσετε τα διυλιστήρια, γιατί αυτό θα προκαλέσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα”», δήλωσε ο Τραμπ.

«Και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο. Θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας όσον αφορά το πετρέλαιο, καθώς η Ρωσία προμηθεύει μεγάλο μέρος του πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Και τους είπαμε: “Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην αγγίξετε το πετρέλαιο, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη έλλειψη”», είπε χαρακτηριστικά.