Στη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα αναφέρθηκε ο Τάσος Ξιαρχό, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Ο γνωστός χορογράφος ισχυρίστηκε ότι η τραγουδίστρια ξόδεψε χρήματα για να φέρει ανθρώπους από το εξωτερικό στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, με σκοπό, όπως υποστήριξε, να γεμίσει το στάδιο και να αποδείξει στον Νίκο Καρβέλα την επιτυχία της, παρόλο που δεν έχει ανάγκη να αποδείξει την αξία της σε κανέναν.

Στην αρχή του βίντεο, ο Τάσος Ξιαρχό εξήγησε ότι εδώ και αρκετές ημέρες σκεφτόταν να μιλήσει δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δίσταζε. Όταν, όμως, ξέσπασε η κόντρα των δύο καλλιτεχνών, αποφάσισε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να εκφράσει την άποψή του.

«Δεν φοβάμαι να πω τη γνώμη μου, πόσο μάλλον όταν αφορά τη δουλειά μου. Όταν λοιπόν ένας καλλιτέχνης είναι καταξιωμένος σε μια χώρα, από τους ανθρώπους της χώρας, δηλαδή από εμάς. Έχουμε γεμίσει τα μαγαζιά της, έχουμε ακούσει τα τραγούδια της, την έχουμε αποθεώσει, αλλά κάποια στιγμή οι άνθρωποι φτάνουν στην απληστία, στην αμαρτία, στην υπερβολή, πόσο μάλλον μια καλλιτέχνιδα σαν την Άννα Βίσση, που πάντα είχε τις υπερβολές της, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες και καλλιτεχνικές. Μας έχει δώσει πολύ όμορφες στιγμές, όμως όταν υποτιμάς έτσι έναν λαό και προσλαμβάνεις μόνο ανθρώπους του εξωτερικού. Ξέρετε, η υπερβολή και η απληστία σε φτάνουν σε σημεία που υπάρχει Θεία Δίκη. Και ένα ολόκληρο συνεργείο ανθρώπων που θα μπορούσε να αποτελείται από Έλληνες -που έχουμε τόσο ταλαντούχους και κάνουν τόσες επιτυχίες σε αυτή τη χώρα- όλη η παραγωγή και όλα τα εκατομμύρια μοιράστηκαν στο εξωτερικό και πέρυσι και φέτος. Δεν υποστηρίζεις τον λαό και μοιράζεις τα χρήματα αλλού. Αυτή η συναυλία ξέρετε γιατί δεν έγινε viral όπως η περσινή και η προπέρσινη; Γιατί αποσκοπούσε στο να αποδείξει, μάλλον στον εαυτό της πιο πολύ, ότι τα κατάφερε μετά από κάποια χρόνια που έκανε το off της, γιατί και αυτή έχει χρεοκοπήσει, έχει πουλήσει τις τσάντες και τα σπίτια της για να φύγει από το χρέος του παρελθόντος. Κι εμείς το έχουμε περάσει και θα το ξαναπεράσουμε και σε όλους συμβαίνει. Έχουμε μια μανία όλοι με τους ξένους. Δεν το έχουμε ανάγκη αυτό και το έχουμε αποδείξει», σημείωσε αρχικά ο Τάσος Ξιαρχό.

«Παίρνεις τους ξένους και τους πληρώνεις αδρά για να φτιάξεις ένα σόου μασονικό, ό,τι άλλο σατανικό. Και μασονία να μην υπάρχει και τίποτα από όλα αυτά, υπάρχει όμως η αρνητική ενέργεια, η διάθεση του σκότους, αυτή η διάθεση να αποδείξεις ότι μπορείς να γεμίσεις το ΟΑΚΑ. Δεν έχεις ανάγκη να γεμίσεις το ΟΑΚΑ για να αποδείξεις στον Καρβέλα ότι είσαι καταξιωμένη ή να το αποδείξεις στον εαυτό σου. Και έτσι λοιπόν η Θεία Δίκη είναι εκεί. Και καταλήγεις από δύο φανταστικές συναυλίες, να τριτώσει με κακό μπλεγμένη και χρεωμένη. Και αντί να κάνει μια συναυλία και να την χαρεί, είναι στο επίκεντρο των backstage της συναυλίας. Και όταν κάτι δεν γίνεται με αγάπη, με όρεξη για ζωή ή για να αποδείξεις ότι αξίζεις, δεν διαρκεί πολύ ή έχει αντίκτυπο στη ζωή σου και πολλές φορές άμεσο αντίκτυπο. Δεν ξέρεις τι θα προκύψει από όλο αυτό. Δεν έχει ομάδα αυτή η γυναίκα να της πει ότι είναι κριντζ να μιλάει στον νεότερο εαυτό της σε μια γιγαντοοθόνη; Είναι άβολο», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

«Η Άννα έχει τεράστιο ταλέντο και θα έπρεπε η ομάδα και οι άνθρωποί της να τη βοηθάνε για το επόμενο βήμα. Ήταν μια συναυλία σαν να έκλεισε η αυλαία. Ο Καρβέλας καλώς ή κακώς της έφτιαξε την καριέρα της, ό,τι και να έχει καταφέρει, το μυαλό ήταν ο Καρβέλας και η μούσα του ήταν η Βίσση. Η μούσα δεν εκτίμησε αυτό που φτιάχτηκε, το θεώρησε όλο δικό της, ενώ στην κοινωνία που ζούμε καλό θα είναι να λέμε και ένα ευχαριστώ, να μοιραζόμαστε την επιτυχία μας και πάνω απ’ όλα να κάνουμε πράγματα για εμάς και γι’ αυτούς που μας βλέπουν. Λυπάμαι πολύ για όλο αυτό που έχει συμβεί, αλλά ηθελέστα και παθέστα», κατέληξε ο Τάσος Ξιαρχό.