Ο καιρός αλλάζει απότομα, καθώς έρχονται δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με το δεύτερο να είναι ισχυρότερο, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση.

Ο παρουσιαστής καιρού του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, είπε ότι τα πρώτα φαινόμενα θα εμφανιστούν την Κυριακή στα Επτάνησα, ενώ στην ηπειρωτική χώρα, ακόμη και στην Αττική, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα λίγες και ανίσχυρες βροχές.

Τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα είναι έντονα και θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Θράκη, ενώ από την Τρίτη έως την Πέμπτη αναμένεται η δεύτερη κακοκαιρία που θα είναι και ισχυρότερη.

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες, χαλάζι και πλημμύρες. Μάλιστα, εκείνες τις μέρες αναμένονται και πιο έντονα φαινόμενα στην Αττική.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο έρχονται και βορειάδες, ενώ οι ριπές του ανέμου ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 11 μποφόρ.

Αναλυτικά, η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου: