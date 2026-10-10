Συναγερμός σήμανε σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας, καθώς ένας 30χρονος μπήκε στο χώρο τίγρης και το άγριο ζώο τον σκότωσε, με τους υπόλοιπους επισκέπτες να βιντεοσκοπούν τις τελευταίες στιγμές του ατόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Yorkshire Wildlife Park που λειτουργεί από το 2009 και φιλοξενεί δύο τίγρεις, μία θυληκιά και μία αρσενική, όπου αποτελούν τις βασικές ατραξιόν.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, παραμένει άγνωστος ο λόγος που ο άνδρας εισέβαλε στο χώρο του άγριου ζώου, ενώ η ταυτότητά του δεν έχει εξακριβωθεί.

Retard Jumps Into A Tiger Enclosure At Yorkshire Wildlife Park I hope the Tiger is ok https://t.co/KeNDoxeQIU — James Goddard (@JamesPGoddard90) October 10, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο διακρίνεται η τίγρη να δαγκώνει τον 30χρονο και να προσπαθεί να τον κρατήσει στο έδαφος, ενώ εκείνος υψώνει το δάχτυλο και φωνάζει «σταμάτα» στο ζώο, χωρίς αποτέλεσμα ωστόσο.

Μάλιστα, στα πλάνα διακρίνεται σαν να προσπαθεί να συνηπάρξει με το άγριο ζώο στον ίδιο χώρο, καθώς κάποια στιγμή στέκεται μπροστά στη τίγρη και ανοίγει τα χέρια του.

Η διοίκηση του Yorkshire Wildlife Park σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε πως το πάρκο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Οι διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ενεργοποιήθηκαν αμέσως και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη».