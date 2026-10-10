Η ευεξία στον χώρο εργασίας δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένες παροχές ή δράσεις υγείας. Συνδέεται όλο και περισσότερο με τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, τη δυνατότητα των εργαζομένων να ανταποκρίνονται στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, την ψυχική και σωματική τους υγεία, αλλά και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που αναγνωρίζει τις διαφορετικές ανάγκες τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η προσέγγιση της Merck, η οποία απέσπασε Χρυσό Βραβείο (Gold) στην κατηγορία «Ισορροπία Εργασίας-Ζωής & Πρωτοβουλίες Ευεξίας» (Work-Life Balance & Wellness Initiatives) στα Health & Safety Awards 2026.

Η διάκριση αφορά το σύνολο των πολιτικών και πρωτοβουλιών που παρουσίασε η εταιρεία με την υποψηφιότητα «Η Ευεξία ως Πυλώνας Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης: Πώς η Merck επαναπροσδιορίζει την Εργασιακή Υγεία».

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιδίωξη να συνδυάζονται η επαγγελματική εξέλιξη και η παραγωγικότητα με:

την υγεία,

την ασφάλεια,

την προσωπική ζωή και

την υποστήριξη των εργαζομένων σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους.

«Επενδύοντας στην ευεξία, επενδύουμε στους ανθρώπους μας»

Ο Fabrizio Bocchetti, Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της Merck για την Ελλάδα και την Κύπρο, υπογράμμισε ότι η σημασία της βράβευσης δεν βρίσκεται μόνο στις παροχές που προσφέρει μια επιχείρηση, αλλά και στην εργασιακή κουλτούρα που διαμορφώνει.

«Η διάκριση αυτή μας υπενθυμίζει ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος δεν αφορά μόνο τις παροχές που προσφέρουμε, αλλά κυρίως την κουλτούρα που επιλέγουμε να καλλιεργούμε καθημερινά. Στη Merck θέλουμε οι άνθρωποί μας να αισθάνονται ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους, να φροντίζουν την υγεία και την οικογένειά τους και ταυτόχρονα να εξελίσσονται επαγγελματικά» υπογράμμισε.

Όπως πρόσθεσε: «Επενδύοντας στην ευεξία, την ασφάλεια, τη συμπερίληψη και την ευελιξία, επενδύουμε ουσιαστικά στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε μας επίτευγμα».

Ευέλικτη εργασία και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Merck αποτελεί το πρόγραμμα Future Ways of Working, το οποίο δίνει έμφαση στη μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία των εργαζομένων.

Μέσα από σύγχρονες μορφές οργάνωσης της εργασίας, όπως η δυνατότητα απομακρυσμένης απασχόλησης, το πρόγραμμα επιδιώκει να διευκολύνει τον συνδυασμό των επαγγελματικών υποχρεώσεων με τις προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.

Η ευελιξία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία:

ο χρόνος μετακίνησης,

οι αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις και

οι υποχρεώσεις φροντίδας

μπορούν να δημιουργούν πρόσθετη πίεση στην καθημερινότητα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη πολιτική εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να ενισχυθεί η αυτονομία των εργαζομένων και να δημιουργηθούν συνθήκες που υποστηρίζουν μια πιο ισορροπημένη επαγγελματική ζωή.

Στήριξη της γονιμότητας, της γονεϊκότητας και των φροντιστών

Ιδιαίτερη θέση στο πλαίσιο των παροχών της Merck κατέχουν οι πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε σημαντικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.

Το Fertility Benefit προβλέπει οικονομική υποστήριξη για εξετάσεις και θεραπείες γονιμότητας, αναγνωρίζοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες μπορεί να συνεπάγονται σημαντικό οικονομικό και συναισθηματικό βάρος για τους ανθρώπους που τις χρειάζονται.

Παράλληλα, το Family-Forward Workplaces επικεντρώνεται στην ενίσχυση μιας εργασιακής κουλτούρας που υποστηρίζει τη γονεϊκότητα χωρίς αποκλεισμούς.

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τους εργαζομένους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων ανθρώπων. Μέσω του Caregiver Benefit, η εταιρεία παρέχει 10 εργάσιμες ημέρες πλήρως αμειβόμενης άδειας φροντιστή κάθε χρόνο.

Η συγκεκριμένη παροχή αναγνωρίζει μια συχνά λιγότερο ορατή πλευρά της καθημερινότητας των εργαζομένων: την ανάγκη να υποστηρίζουν συγγενικά ή άλλα πρόσωπα που χρειάζονται φροντίδα, παράλληλα με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

BeHealthy και BeSafe: Από την ευεξία στην πρόληψη

Η προσέγγιση της εταιρείας περιλαμβάνει επίσης προγράμματα που εστιάζουν στη συνολική υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού.

Το BeHealthy αποτελεί ένα πρόγραμμα υποστήριξης της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας των εργαζομένων. Περιλαμβάνει δράσεις και παροχές που, σύμφωνα με τη Merck, ενθαρρύνουν την υιοθέτηση υγιών καθημερινών συνηθειών και την ενίσχυση της ευεξίας.

Συμπληρωματικά λειτουργεί το BeSafe, το οποίο επικεντρώνεται στην καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, την εκπαίδευση και τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Η διάκριση μεταξύ των δύο προγραμμάτων είναι ουσιαστική: η ευεξία αφορά ευρύτερα την καθημερινή ποιότητα ζωής, ενώ η επαγγελματική ασφάλεια συνδέεται με την πρόληψη κινδύνων και τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών εργασίας. Και οι δύο διαστάσεις αποτελούν μέρος της συνολικής πολιτικής της εταιρείας για το εργασιακό περιβάλλον.

Οι νεότεροι εργαζόμενοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών

Μία ακόμη πτυχή της προσέγγισης της Merck είναι η συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων στον διάλογο για τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους.

Μέσω του εσωτερικού Advocacy Group, εκπρόσωποι της Gen Z και των Millennials συμμετέχουν σε συζητήσεις με τη διοίκηση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την εργασιακή κουλτούρα και την ευεξία.

Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να ενσωματώσει διαφορετικές οπτικές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τις προσδοκίες των νεότερων γενεών από το εργασιακό περιβάλλον.

Τη συνολική προσέγγιση συμπληρώνει η παγκόσμια καμπάνια We Care, η οποία επικεντρώνεται στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων.

Η ευεξία ως μέρος της εργασιακής κουλτούρας

Η χρυσή διάκριση στα Health & Safety Awards 2026 αναδεικνύει τη στρατηγική που παρουσίασε η Merck για την υποστήριξη των ανθρώπων της, συνδυάζοντας διαφορετικές πολιτικές κάτω από ένα κοινό πλαίσιο.

Από την ευέλικτη εργασία και τη στήριξη της οικογένειας έως την πρόληψη και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση πρωτοβουλιών, η εταιρεία επιδιώκει να εντάξει την ευεξία στη λειτουργία και στην καθημερινή εργασιακή εμπειρία.

Η αποτελεσματικότητα τέτοιων πολιτικών, βέβαια, δεν κρίνεται μόνο από την ύπαρξη προγραμμάτων ή από τις διακρίσεις που λαμβάνουν. Συνδέεται και με το κατά πόσο οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιούν τις παροχές στην πράξη, με την ανταπόκρισή τους στις πραγματικές ανάγκες του προσωπικού και με τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Η βράβευση της Merck αποτελεί μια αναγνώριση των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει και φέρνει στο προσκήνιο μια ευρύτερη συζήτηση: πώς η υγεία, η ασφάλεια και η προσωπική ευημερία μπορούν να αποτελούν σταθερά χαρακτηριστικά της σύγχρονης εργασίας, αντί για πρόσθετες παροχές που λειτουργούν αποσπασματικά.