Η Γερμανία απέρριψε την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας για περικοπές ύψους 141 δισ. ευρώ στον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, κρίνοντας ότι οι μειώσεις δεν επαρκούν και ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή.

Η πρόταση του Δουβλίνου, η οποία προβλέπει μείωση περίπου 8% σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατατέθηκε με στόχο να αμβλύνει τις αντιδράσεις των χωρών που επιμένουν σε αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία. Ωστόσο, συνάντησε άμεσα την αντίσταση του Βερολίνου.

«Πολύ μακριά από συμφωνία»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι η νέα πρόταση δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για συμβιβασμό, καθώς η Γερμανία θεωρεί ότι το βάρος της χρηματοδότησης του κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού παραμένει δυσανάλογο για τις χώρες που συνεισφέρουν τα μεγαλύτερα ποσά.

«Είμαστε ακόμη πολύ μακριά από μια συμφωνία. Το ποσό της νέας πρότασης δεν αποτελεί βάση για συμφωνία. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι οικονομικά προσιτός για όσους επωμίζονται το κύριο βάρος της χρηματοδότησης», δήλωσε ο Μερτς μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης.

Η Γερμανία, η οποία καλύπτει περίπου το ένα τέταρτο του κοινού προϋπολογισμού της ΕΕ, ηγείται μιας ομάδας έξι χωρών που ζητούν μεγαλύτερες περικοπές. Στο μπλοκ αυτό συμμετέχουν επίσης η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Αυστρία, χώρες που συνολικά συνεισφέρουν περίπου το 40% των ευρωπαϊκών πόρων.

Κρίσιμη σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες

Οι εντάσεις αναμένεται να κορυφωθούν κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα τεθεί επί τάπητος το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον νέο προϋπολογισμό.

Στόχος των κυβερνήσεων είναι να υπάρξει συμφωνία έως το τέλος του έτους, πριν από τον νέο κύκλο εκλογικών αναμετρήσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες το 2027, που θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τις συζητήσεις.

Ωστόσο, ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Έλκο Χάινεν εμφανίστηκε απαισιόδοξος, προειδοποιώντας ότι «με αυτόν τον ρυθμό, δεν θα υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους».

Από την πλευρά του, ο Ιρλανδός υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τόμας Μπερν υπερασπίστηκε την πρόταση της προεδρίας, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί έναν ισορροπημένο συμβιβασμό που μπορεί να φέρει πιο κοντά τις διαφορετικές θέσεις των κρατών-μελών.

Δύο αντίπαλα στρατόπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συζήτηση για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό έχει αναδείξει τον βαθύ διχασμό που επικρατεί σήμερα στην ΕΕ.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι χώρες του βορρά που ζητούν μεγαλύτερη λιτότητα και σημαντικές περικοπές δαπανών σε όλους τους τομείς πολιτικής. Από την άλλη, κράτη κυρίως της νότιας και ανατολικής Ευρώπης αντιδρούν έντονα σε ενδεχόμενες μειώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων και των κονδυλίων συνοχής, τα οποία χρηματοδοτούν περιφερειακά αναπτυξιακά έργα.

Οι χώρες αυτές απορροφούν σχεδόν το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ και αντιμετωπίζουν ισχυρές πολιτικές πιέσεις από τον αγροτικό κόσμο και τις τοπικές κοινωνίες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την επίτευξη συμβιβασμού τους επόμενους μήνες.