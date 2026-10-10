Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Λονδίνο και το Βερολίνο για να ζητήσουν το τέλος των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Λωρίδας της Γάζας τρία χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στο Λονδίνο οι διαδηλωτές κατήγγειλαν «τη γενοκτονία που συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια στη Γάζα» και κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να επιβάλει «καθολικές κυρώσεις» κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με την Αιμέ Σαλάν, επικεφαλής του κινήματος Palestine Solidarity Campaign, εκ των διοργανωτών της διαδήλωσης η οποία πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Οι υποσχέσεις ωστόσο δεν έχουν τηρηθεί και οι επιθέσεις κατά της Γάζας συνεχίζονται σε καθημερινή βάση.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό στενή αστυνομική παρακολούθηση, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Ελεύθερη, Ελεύθερη Παλαιστίνη» ή «Η κατοχή είναι έγκλημα» και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Κυρώσεις στο Ισραήλ τώρα» και «Δεν είναι έγκλημα η κινητοποίηση κατά μιας γενοκτονίας».

Η αντιδιαδήλωση που έγινε στο Λονδίνο συγκέντρωσε δεκάδες ανθρώπους και πραγματοποιήθηκε κοντά στην έδρα της Σκότλαντ Γιαρντ.

Now: Tens of thousands on the streets of London for Palestine. We demand our government sanction the whole state of Israel and implement a full arms embargo. #StopArmingIsrael https://t.co/TszfDImgNy — Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) October 10, 2026

Πλακάτ κατά εξαγωγών γερμανικών όπλων στο Ισραήλ

Στη Γερμανία, η διαδήλωση οργανώθηκε στο Βερολίνο από την πρωτοβουλία «United for Palestine» και συγκέντρωσε 3.500 άτομα.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά των εξαγωγών γερμανικών όπλων στο Ισραήλ.

Το βάρος του Ολοκαυτώματος έχει μετατρέψει τη Γερμανία σε ένα από τα βασικά στηρίγματα του Ισραήλ. Σύμφωνα με το γερμανικό κοινοβούλιο, η γερμανική κυβέρνηση εξέδωσε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 άδειες εξαγωγής πολεμικού υλικού αξίας 736 εκατομμυρίων ευρώ στο Ισραήλ.

«Το βρίσκω απίστευτα τρομακτικό που η Γερμανία έχει τόσο μεγάλη δυσκολία να επικρίνει το Ισραήλ», δήλωσε μία Βερολινέζα φοιτήτρια.

Κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ σκοτώθηκαν 1.221 άνθρωποι. Η ισραηλινή επίθεση αντιποίνων που ακολούθησε και εξελίσσεται έκτοτε έχει προκαλέσει τον θάνατο 74.200 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με το υπουργείο της Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πολλές χώρες, μεγάλες διεθνείς ΜΚΟ υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και διεθνείς εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

The new Nazis in Berlin today. https://t.co/dl9jRdfxS7 — Carlos Abadi (@NewSamawal) October 10, 2026

Η Γάζα είναι σήμερα ρημαγμένη και η ανοικοδόμησή της παραμένει στο σημείο μηδέν. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας (WFP), 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, από τα 2,1 εκατομμύρια των κατοίκων της Γάζας, βρίσκονται σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, ενώ 200.000 από αυτούς βρίσκονται κοντά στο όριο του λιμού.