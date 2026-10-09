Για την εγκυμοσύνη της Ηρώς Πεκτέση, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, μίλησε η Κατερίνα Λάσπα. Η παρουσιάστρια, που υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία, ρωτήθηκε για το ευχάριστο γεγονός και δεν δίστασε να στείλει τις ευχές της στο ζευγάρι.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Λάσπα αντιμετώπισε με θετική διάθεση την είδηση ότι ο πρώην σύζυγός της θα γίνει ξανά πατέρας, τονίζοντας πως η ζωή συνεχίζεται και ευχόμενη να πάνε όλα καλά με τον ερχομό του μωρού.

«Η ζωή προχωράει, ήταν ένα από τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να είχαν προκύψει και ειλικρινά από την ψυχή μου, καλώς να έρθει η νέα ψυχούλα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Λάσπα.