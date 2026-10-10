Για την υποκριτική τέχνη μίλησε το πρωί του Σαββάτου 10/10 σε συνέντευξή του ο ηθοποιός Χρήστος Λούλης ενώ η κουβέντα πέρασε και στο κομμάτι των πνευματικών δικαιωμάτων και ειδικότερα στη σύγκρουση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο προσκήνιο.

«Το καλλιτεχνικό δημιούργημα ανήκει στον κόσμο νομίζω. Δηλαδή έγινε τις προάλλες και αυτό το πράγμα με τον Μανώλη Μητσιά που ήθελε να πει τον “Γιάννη τον Φονιά” και δεν τον άφησαν για κάποιο λόγο. Μου φαίνεται γελοίο. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο τραγούδι εδώ και 50-60 χρόνια.

Τώρα και ο άνθρωπος που το πρωτοείπε δεν μπορεί να του πεις “Μην το πεις”. Ξέρω γω; Είναι ένα τραγούδι που ανήκει στον κόσμο», σχολιάζει ο Χρήστος Λούλης μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Και βγήκε η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη και είπε ακριβώς αυτό και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Ειδικά για τα τραγούδια. Τα τραγούδια ανήκουν στον κόσμο», τονίζει ο ηθοποιός.

Όταν η Ζωή Κρονάκη παραλλήλισε το θέμα με την υπόθεση Βίσση-Καρβέλα, ο Χρήστος Λούλης απάντησε: «Ηθικά το λέω. Τώρα εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ το θέμα. Νομικά ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να το κάνει. Ξέρω γω, ό,τι θέλει κάνει. Η περιουσία του είναι πνευματική περιουσία. Αλίμονο. Ξέρω γω; Ναι, μπορεί να το κάνει. Ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Η αλήθεια είναι αυτή».

«Ποτέ δεν μ’ άρεσε πολύ ο Καρβέλας και τα τραγούδια του, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορείς κιόλας να τα απαγορεύσεις. Ξέρω γω; Ηθικά το λέω», είπε κλείνοντας το σχόλιό του ο Χρήστος Λούλης.