Την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγυρίζει ο Αστέρας Τρίπολης με το 2-1 επί του Ατρόμητου, ο οποίος παραμένει χωρίς τρίποντο και είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.

Το ματς δεν θα μπορούσε να αρχίσει με καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους, καθώς μόλις στο 4ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με το πλασέ του Κετού μετά την πάσα του Έντερ, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε το λάθος του Ούρονεν.

Από πολύ νωρίς, επομένως, το σκορ ήταν 1-0 και νωρίς έγινε και το 2-0… Στο 22′ ο Μέντες έβγαλε ωραία σέντρα από αριστερά και ο Μπαρτόλο με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι Περιστεριώτες, όμως, κατάφεραν να αντιδράσουν άμεσα, καθώς στο επόμενο λεπτό ο Ντάνι Γκαρθία με τρομερό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Παπαδόπουλο και μείωσε σε 2-1.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να πιέσει στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο την ισοφάριση αλλά ο Αστέρας ήλεγξε τον ρυθμό του παιχνιδιού και στο 81′ είχε μεγάλη ευκαιρία για τρίτο γκολ με το τετ α τετ του Παπακανέλλου αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε.

Η ομάδα του Περιστερίου είχε χρόνο στη διάθεσή της για να κυνηγήσει έστω την ισοπαλία, οι γηπεδούχοι όμως ήλεγξαν την κατάσταση και πήραν την πρώτη τους νίκη, την οποία εξακολουθούν να αναζητούν οι φιλοξενούμενοι.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κώτσιρας, Κουρμπέλης (31’ Τσίκο), Γκονζάλες (91’ Μπουζούκης), Κετού (71’ Παπακανέλλος), Μπαρτόλο (91’ Ρικαρντίνιο), Μακέντα (91’ Καλτσάς).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (46’ Τσιλούλης/74’ Κώτσης), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Πνευμονίδης (46’ Οφόρι), Γκαρθία (84’ Σερζίνιο), Περέα (74’ Τσαντίλας).