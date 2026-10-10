Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 1-1 με την Τότεναμ και με 6 βαθμούς μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές της Premier League πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημά της εδώ και 40 χρόνια.

Όταν ο Μπούμο έκανε το 1-0 στο 73ο λεπτό, οι «κόκκινοι διάβολοι» πίστεψαν ότι θα πάρουν τη νίκη. Πίστη που έγινε ακλόνητη στο 78′, όταν οι Λονδρέζοι, οι οποίοι , έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπεντανκούρ.

Στο 92′, όμως, ο Σολάνκε με κεφαλιά έκανε το 1-1 και έδωσε τον βαθμό στην Τότεναμ -που ακόμη αναζητά την πρώτη της νίκη- στερώντας τη νίκη από τους γηπεδούχους.

Με αυτή την ισοπαλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πλέον έξι βαθμούς μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές και αυτή είναι η χειρότερή τους επίδοση τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.