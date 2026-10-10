Σε τέσσερις νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός του τυφώνα Isaias στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ με τη Φλόριντα και την Αλαμπάμα να κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας να αποδεσμεύει 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα λόγω προβλημάτων ανεφοδιασμού.

Δύο από τους θανάτους προκλήθηκαν από πτώση δέντρων πάνω σε σπίτια, όπως έγινε γνωστό, ενώ παράλληλα εκδίδονται προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους.

Σύμφωνα με τις αρχές, ισχυροί άνεμοι παραμένουν απειλή για τις νοτιοανατολικές περιοχές μέχρι και την Κυριακή, καθώς τα «απομεινάρια» του τυφώνα κινούνται βόρεια και ο κίνδυνος ξαφνικών πλημμυρών παραμένει από τη βόρεια Τζόρτζια έως τη δυτική Βόρεια Καρολίνα.

🚨 EXTENSIVE STORM SURGE DAMAGE – PENSACOLA BEACH, FL! 🌊⚠️ The aftermath of Hurricane Isaias is incredible across Pensacola Beach, Florida! Thick layers of sand cover many roads after powerful storm surge pushed water and debris inland. Damaged homes, missing roofs, partially collapsed structures, half-sunken boats, downed power lines, and scattered debris paint a devastating picture of the hurricane’s impacts. Evidence of significant coastal flooding can be seen throughout the area. 🎥 Footage available for media licensing: [email protected] #HurricaneIsaias #StormSurge #PensacolaBeach #HurricaneAftermath #Florida — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) October 10, 2026

Από τα 170 χιλιόμετρα την ώρα, οι άνεμοι έχουν πέσει στα 55 χιλιόμετρα, ωστόσο η αποδυνάμωση του τυφώνα σε μετατροπικό κυκλώνα συνοδεύεται από προειδοποίηση για υπερχείλιση ποταμών τις επόμενες δύο ημέρες.

Ο Isaias έφτασε στην ξηρά την Παρασκευή κοντά στο Ντέστιν της Φλόριντα, ως τυφώνας κατηγορίας 2, προκαλώντας άνοδο της στάθμης των υδάτων κατά περίπου 1,5 μέτρο.

Hurricane Isaias brought powerful winds and torrential rain to the Florida Panhandle, causing widespread flooding, trapping residents in their homes and knocking out power to thousands across the region. https://t.co/wXw1UWaMQS — AccuWeather (@accuweather) October 10, 2026

Στη συνέχεια κινήθηκε προς την ενδοχώρα, διασχίζοντας την Αλαμπάμα, με την έντασή του να μειώνεται σημαντικά. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), το Σάββατο βρισκόταν περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μοντγκόμερι.

Σπίτι ξέσπασε στις φλόγες στην κομητεία Λεόν, αφού χτυπήθηκε από πτώση δέντρου κατά τη διάρκεια του τυφώνα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Τάλαχασι.

DRAMATIC VIDEO: The Rest and Relax Inn wasn’t so peaceful as Hurricane #Isaias ripped the roof right off the building. Damaging winds knocked out power to tens of thousands of customers near Pensacola, FL. #Flwx https://t.co/8urmNuV6y8 — WeatherNation (@WeatherNation) October 10, 2026

Για περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, ισχύει η προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλους στη βορειοανατολική Τζόρτζια και μεγάλο μέρος της νότιας Νότιας Καρολίνας, συμπεριλαμβανομένου του Τσάρλεστον.

Η Πάναμα Σίτι Μπιτς της Φλόριντα είναι μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνοφρουράς.

Χωρίς ρεύμα παραμένουν περίπου 700.000 Αμερικανοί από τη Φλόριντα μέχρι το Μισισιπή.

Περίπου το 69% της παραγωγής πετρελαίου και το 57% της παραγωγής φυσικού αερίου στον Κόλπο του Μεξικού επηρεάστηκε από τον τυφώνα και 113 πλατφόρμες παραγωγής που αντιπροσωπεύουν το 30% του συνόλου εκκενώθηκαν.