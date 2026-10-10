Η Ίντερ καθάρισε εύκολα με 3-0 την Πάρμα, πετυχαίνοντας στο πρώτο ημίχρονο όλα τα γκολ, στην επανέναρξη της Serie A και παραμένει στην κορυφή, περιμένοντας τα αποτελέσματα των Ρόμα και Λάτσιο.

Οι «νερατζούρι» υποδέχθηκαν τους «παρμέντσι» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής και δεν κουράστηκαν καθόλου, καθώς τα πάντα είχαν κριθεί από το πρώτο ημίχρονο.

Οι Μιλανέζοι άνοιξαν το σκορ στο 13′ με τον Σούτσιτς που έκλεψε τη μπάλα μετά το τεράστιο λάθος του Κεϊτά εντός περιοχής και με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα, για να ακολουθήσει λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 18′ το 2-0 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τσαλάχάνογλου, μετά το πάτημα του Ντιέγκο Κάρλος στον Εσπόζιτο.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 31′ από τον Τουράμ στην αντεπίθεση, με την Ίντερ να έχει πλέον 16 βαθμούς και να περιμένει τα αποτελέσματα των Ρόμα και Λάτσιο, οι οποίες έχουν 13, στους αγώνες της Κυριακής (11/10).