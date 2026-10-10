Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είναι έτοιμος να ζήσει το πρώτο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ως προπονητής του Παναθηναϊκού και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε σε όσα θα πρέπει να κάνει η ομάδα του στο Καραϊσκάκη.

Οι «πράσινοι» είναι στην 1η θέση και στο +5 από τους «ερυθρόλευκους» τους οποίους θα αντιμετωπίσουν το βράδυ της Κυριακής (11/10) στο Φάληρο και ο Δανός προπονητής έκανε δηλώσεις στο Magenta TV και τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να πάρει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ στις δηλώσεις του…

«Είναι προφανώς ένα μεγάλο παιχνίδι, οπότε είναι ένας αγώνας τον οποίο όλοι μας θέλουμε να παίξουμε. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του, είναι ένα ντέρμπι, αλλά παράλληλα και ένας αγώνας τριών βαθμών, τους οποίους θέλουμε να πάρουμε. Είναι επίσης η πρώτη αναμέτρηση μετά τη διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων, το οποίο πάντα είναι δύσκολο. Είναι μια αναμέτρηση που περιμένουμε με ανυπομονησία και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να είμαστε επιτυχημένοι μετά από τα ενενήντα λεπτά.

Βεβαίως είναι δύσκολο και είναι διαφορετικό από αυτό στο οποίο ήμασταν συνηθισμένοι, καθώς οι προηγούμενες διακοπές ήταν για μόνο δύο εβδομάδες. Για κάποιους ήταν καλό γιατί τους βοήθησε να επανέλθουν και να περάσουν κάποιες ημέρες με την οικογένεια τους. Όταν οι παίκτες επέστρεψαν στην Αθήνα δούλεψαν πάρα πολύ στις προπονήσεις, προκειμένου να βελτιωθούν σε ατομικό επίπεδο. Παρακολουθήσαμε από πάρα πολύ στενά τους διεθνείς ποδοσφαιριστές μας και βρεθήκαμε όλοι μαζί ξανά για πρώτη φορά το απόγευμα της Πέμπτης στην προπόνηση. Είναι δύσκολο, αλλά δεν αφορά μόνο εμάς. Είναι δύσκολο για όλους τους συλλόγους στην Ευρώπη, οπότε όσον αφορά αυτό μπορείς να πεις πως υπάρχει μια ισότητα.

Προφανώς και τους έχουμε αναλύσει και ειδικότερα στα τρία τελευταία παιχνίδια που είχαν με το νέο τους προπονητή. Γνωρίζουμε τι να περιμένουμε, ξέρουμε πως είναι ένα ντέρμπι και πρόκειται για έναν ισοδύναμο αγώνα. Περιμένω και οι δύο ομάδες να έχουν καλές περιόδους στο ματς και θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο γίνεται πιο δυνατό να βγάλουμε τα καλά μας στοιχεία, να τα παρουσιάσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο όσο περισσότερα λεπτά μπορούμε. Είναι ο μόνος τρόπος εάν θέλουμε να κερδίσουμε.

Δε μπορούμε να κρυφτούμε, θα πρέπει να πάμε και να κάνουμε τα πάντα για να δείξουμε ότι είμαστε μια σπουδαία ομάδα με πολλούς καλούς παίκτες. Σίγουρα γνωρίζουμε πως θα είναι δύσκολο απέναντι σε κάποιους πραγματικά πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, όμως διαθέτουμε δυνατή πίστη στους εαυτούς μας, σεβόμαστε τα καλά μας στοιχεία, σεβόμαστε βεβαίως τον αντίπαλο και θα πάμε στον Πειραιά την Κυριακή να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να νικήσουμε.

Βεβαίως και δεν θα αλλάξουμε μόνο και μόνο επειδή θα παίξουμε ένα εκτός έδρας ντέρμπι. Εάν θέλουμε να πάρουμε τη νίκη, θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να βάλουμε τους εαυτούς μας στο πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε τα προτερήματα μας στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, γνωρίζοντας ότι υπάρχει κι ένας καλός αντίπαλος που θα προσπαθήσει να κάνει το ίδιο. Αυτό που περιμένω είναι ένα ισοδύναμο παιχνίδι με κοντά τις δύο ομάδες με μικρά περιθώρια… κέρδους, ανάμεσα στη νίκη, στην ήττα και στην ισοπαλία. Θα πρέπει να έχουμε τη σωστή μορφή σε ό,τι κι αν κάνουμε και νομίζω πως αυτό θα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο ματς».