Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του 52χρονου γυναικολόγου που συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με το Mega, πρόκειται για πολύ γνωστό γιατρό, με την ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζει μια σειρά από σενάρια.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατασχέθηκαν αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για πρωτογενές υλικό, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι ο ίδιος γνώριζε τα θύματα, ή αν το υλικό έχει αντληθεί από άλλες πηγές, κυρίως από το διαδίκτυο.

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει αν κρύβεται από πίσω διεθνές κύκλωμα κακοποίησης παιδιών.

Το Mega ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ανατρίχιασαν με το υλικό που εντόπισαν, το οποίο χαρακτήρισαν σκληρό, ενώ ο γιατρός φέρεται να είναι συνεργάσιμος και να ομολόγησε πως κρατούσε τα αρχεία για προσωπική χρήση.

Κρατείται στη ΓΑΔΑ και τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση:

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στην Αττική, 52χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάστηκαν μέσω του οργανισμού National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των Η.Π.Α., σύμφωνα με τα οποία χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 08-10-2026, στην εν λόγω οικία, καθώς και σε επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής (laptop), tablet και κάρτα μνήμης microSD.

Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση».