Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι υπερδεξαμενόπλοιο που διέσχιζε την «μη εξουσιοδοτημένη» διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ υπέστη «τεράστια έκρηξη» αφού χτύπησε σε νάρκη.

Σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, το IRGC ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο «είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης του» ενώ προσπαθούσε να αποχωρήσει από το στενό με αργό πετρέλαιο. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται η προέλευση του δεξαμενόπλοιου ούτε η σημαία υπό την οποία έπλεε.

«Μια τρομερή πυρκαγιά είναι το τελικό αποτέλεσμα οποιουδήποτε παραβατικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθεί να αγνοήσει την ασφάλεια και τους κανόνες του Στενού του Ορμούζ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το περασμένο 24ωρο η Τεχεράνη υποστήριξε ότι χτυπήθηκε «γιγαντιαίο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) με το όνομα NV Sunshine, ιδιοκτησίας της NatWit, «το οποίο προσπαθούσε να διέλθει μέσω της παράνομης διαδρομής νότια του Στενού του Ορμούζ».

Iran’s IRGC Navy says a crude oil supertanker struck a naval mine and exploded while attempting to exit the Strait of Hormuz https://t.co/lERl93iVXf — World Source News (@Worldsource24) October 10, 2026

Υπηρεσίες παρακολούθησης της ναυτιλίας ανέφεραν επίσης την Παρασκευή ότι ένα άγνωστο βλήμα προκάλεσε πυρκαγιά σε πλοίο ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναφέροντας όμως διαφορετικό σκάφος.

Η βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία UKMTO ανέφερε την Παρασκευή ότι ένα πλοίο που βρισκόταν 13 ναυτικά μίλια (24 χιλιόμετρα) ανοικτά του Al Jazeera Al Hamra των ΗΑΕ, νοτιοδυτικά του Ορμούζ, χτυπήθηκε από βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά. «Η κατάσταση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι προς το παρόν άγνωστες. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», ανέφερε η UKMTO σε δήλωσή της.