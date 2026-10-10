Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα Χανιά και όταν ολοκληρώθηκε η εκδήλωση προς τιμήν του Μίνου Ζομπανάκη, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Χρυσόστομος», αρκετοί νέοι προσέγγισαν τον πρωθυπουργό για μια selfie.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Νέοι και νέες αλλά και πολλά πιτσιρίκια που τον είδαν συγκεντρώθηκαν γύρω του, ζητώντας επίμονα να βγουν μια selfie.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δε χάλασε το χατίρι στα παιδιά που περίμεναν το ένα μετά το άλλο να βγουν φωτογραφία, δημιουργώντας έναν μικρό χαμό!

Δείτε φωτογραφίες: