Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Προμηθέα για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε έξαλλος με τον Λευτέρη Μαντζούκα.

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Πάτρα για το ελληνικό πρωτάθλημα και όποιος περίμενε ότι όλα θα κυλούσαν ήρεμα, έκανε λάθος.

Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο του αγώνα, ο Ομπράντοβιτς εκνευρίστηκε με τον Μαντζούκα και το έδειξε βάζοντάς του τις φωνές, με στόχο να τον… ξυπνήσει.

Αυτή δεν είναι η πρώτη -και πιθανότατα ούτε η τελευταία- φορά που ο προπονητής του Παναθηναϊκού γίνεται έξαλλος με τον Μαντζούκα, καθώς το ίδιο είχε γίνει και στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Βιλερμπάν και ο νεαρός φόργουορντ απάντησε στη συνέχεια πετυχαίνοντας ρεκόρ πόντων.